МВД объявило в розыск лидера группы Little Big Илью Прусикина*

Музыкант-иноагент разыскивается по статье УК.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
МВД России объявило в розыск лидера группы Little Big Илью Прусикина*. Об этом сообщили в базе данных ведомства.
«Прусикин* Илья Владимирович… Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в ведомственной базе.
По какой именно статье его разыскивают, неизвестно.
В 2023 году Минюст РФ внес Прусикина в список иноагентов. Поводом для этого послужило скандальное интервью журналистке Ирине Шихман**, где тот делал скандальные заявления против России и ее народа, а также дискредитировал российскую армию.
Позже, в 2024 году, стало известно, что у Прусикина накопился долг федеральной налоговой службе РФ — почти 183 тысячи рублей.
Ранее в мае стало известно, что солист ликвидировал свой последний бизнес в России. До этого он сохранял статус индивидуального предпринимателя и даже получал деньги в обход статуса иноагента, оформив счета на подставное лицо.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
*, ** — признаны иностранными агентами в РФ
83%
Нашли ошибку?