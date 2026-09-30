МВД объявило в розыск лидера группы Little Big Илью Прусикина*

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 24 0

Музыкант-иноагент разыскивается по статье УК.

Где лидер группы Little Big Илья Прусикин*

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

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МВД России объявило в розыск лидера группы Little Big Илью Прусикина*. Об этом сообщили в базе данных ведомства.

«Прусикин* Илья Владимирович… Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в ведомственной базе.

По какой именно статье его разыскивают, неизвестно.

В 2023 году Минюст РФ внес Прусикина в список иноагентов. Поводом для этого послужило скандальное интервью журналистке Ирине Шихман**, где тот делал скандальные заявления против России и ее народа, а также дискредитировал российскую армию.

Позже, в 2024 году, стало известно, что у Прусикина накопился долг федеральной налоговой службе РФ — почти 183 тысячи рублей.

Ранее в мае стало известно, что солист ликвидировал свой последний бизнес в России. До этого он сохранял статус индивидуального предпринимателя и даже получал деньги в обход статуса иноагента, оформив счета на подставное лицо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

*, ** — признаны иностранными агентами в РФ

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