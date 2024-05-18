Новый должник: Илья Прусикин* обязан выплатить ФНС почти 183 тысячи рублей

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 32 0

Певец Илья Прусикин* должен налоговой почти 183 тысячи рублей

Новый должник: Илья Прусикин* обязан выплатить ФНС почти 183 тысячи рублей

Фото: Вова Жабриков / ТАСС

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Если артист не погасит налоговую задолженность, его счета в России вполне могут заблокировать.

Певец Илья Прусикин* пополнил список знаменитостей, чрезмерно задолжавших федеральной налоговой службе. Артист обязан выплатить почти 183 тысячи рублей. Такие сведения появились в распоряжении 5-tv.ru.

Из-за большого долга перед налоговой российские счета исполнителя могут заблокированы. Сейчас он проживает на территории США после бегства из России, и единственная для него возможность не платить — остаться в Штатах и получить американское гражданство. Например, с помощью своего ребенка. Скоро супруга Прусикина Софья Таюрская родит на свет малыша.

Во время проживания в РФ певец владел компаниями ООО «Давай Лайма» и ООО «Литтл Биг», однако сейчас организации уже ликвидированы по решению ФНС. Всего долг артиста перед налоговой составляет 182 913 рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что свекровь Алексы вынуждена платить долги невестки и сына.

* — признан иноагентом на территории России

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