Матери Сергея Соседова понадобилась помощь врачей на похоронах сына
Сейчас состояние женщины стабилизировали.
Фото: Известия/Глущенко Александра
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Матери музыкального критика и журналиста Сергея Соседова на похоронах сына понадобилась помощь врачей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с Перепечинского кладбища в Подмосковье.
В настоящее время состояние женщины стабилизировали. Она смогла самостоятельно дойти до могилы Сергея Соседова.
Напомним, что матери Сергея Соседова, Антонине Петровне, в этом году исполнилось 90 лет.
Новость о смерти сына Антонина Петровна восприняла крайне болезненно.
По образованию она инженер-техник. До пенсии трудилась по специальности, а после выхода на заслуженный отдых посвятила себя семье. С будущим супругом Василием Соседовым, сотрудником ГУВД, она познакомилась еще в юности. В их браке родились двое сыновей: старший Владимир, 1960 года рождения, и младший Сергей, 1968 года рождения.
Ранее она рассказывала 5-tv.ru о том, что не может поверить в трагический уход Сергея.
«Думала, это обман какой-то… Сейчас не знаю… Просто не знаю… В девятом часу позвонил какой-то продюсер по имени Виктор — я не знаю такого. Думала, это просто розыгрыш или мошенники», — рассказывала Антонина Петровна.
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