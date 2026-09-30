Матери Сергея Соседова понадобилась помощь врачей на похоронах сына

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Василиса Власова
Василиса Власова 39 0

Сейчас состояние женщины стабилизировали.

Матери Сергея Соседова понадобились врачи на похоронах

Фото: Известия/Глущенко Александра

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Тема:
Умер Сергей Соседов

Матери музыкального критика и журналиста Сергея Соседова на похоронах сына понадобилась помощь врачей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с  Перепечинского кладбища в Подмосковье.

В настоящее время состояние женщины стабилизировали. Она смогла самостоятельно дойти до могилы Сергея Соседова.

Напомним, что матери Сергея Соседова, Антонине Петровне, в этом году исполнилось 90 лет.

Новость о смерти сына Антонина Петровна восприняла крайне болезненно. 

Фото: Известия/Глущенко Александра

По образованию она инженер-техник. До пенсии трудилась по специальности, а после выхода на заслуженный отдых посвятила себя семье. С будущим супругом Василием Соседовым, сотрудником ГУВД, она познакомилась еще в юности. В их браке родились двое сыновей: старший Владимир, 1960 года рождения, и младший Сергей, 1968 года рождения.

Ранее она рассказывала 5-tv.ru о том, что не может поверить в трагический уход Сергея.

«Думала, это обман какой-то… Сейчас не знаю… Просто не знаю… В девятом часу позвонил какой-то продюсер по имени Виктор — я не знаю такого. Думала, это просто розыгрыш или мошенники», — рассказывала Антонина Петровна.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

 

 

Тема:
Умер Сергей Соседов
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