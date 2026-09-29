Владельцев билетов на концерт Канье Уэста призвали возвращать деньги

|
Василиса Власова
Василиса Власова 376 0

Агентство, которое занималось организацией выступления рэпера, заявило об отмене концерта.

Стоит ли возвращать деньги за билеты на концерт Канье Уэста

Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Владельцев билетов на отмененные концерты Канье Уэста в Петербурге просят обращаться в Say Agency для возврата денег.

Access Opera — американское агентство, связанное с организацией мирового тура рэпера, — 29 сентября заявило, что выступления в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября отменены.

Выступления ранее были анонсированы на 10 и 11 октября в Петербурге, на площадке «Газпром Арена».

При этом «Газпром Арена» 24 августа заявила об отсутствии договора с Say Agency. Это исключало проведение шоу. Агентство же ответило, что концерты не отменены.

Они также отмечали ранее, что заявки на возврат принимаются только по билетам, купленным с 24 августа. Покупки за 17–23 августа — «акционные», возврат средств по ним возможен лишь при официальной отмене, заявляли организаторы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как и когда можно вернуть деньги за билет на концерт скандального американского рэпера. Возврат средств фанатам следует делать непосредственно через агента, у которого и был куплен билет. Организаторы обязаны вернуть деньги в течение десяти дней. Отчет начинается с даты, когда покупатель требует вернуть средства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.41
0.07 96.25
0.38
От лидера до наставника: в чем жизненное предназначение рожденных в январ...

Последние новости

17:40
С 1 октября в России стартует осенний призыв: главное, что нужно знать
17:31
«Лежу, восстанавливаюсь»: глава Бурятии ушел в вынужденный отпуск
17:30
Собянин рассказал о принципах внедрения новых технологий в Москве
17:21
Медиакомпании Эстонии попросили снять запрет на русский дубляж
17:15
Погреб, температура и соседи: как правильно хранить картофель зимой
17:08
Владельцев билетов на концерт Канье Уэста призвали возвращать деньги

Сейчас читают

«Совмещать не получится»: Анна Пересильд решила взять паузу в работе из-за учебы
«Она дикая»: застрявшие в крымской пещере туристы могут быть спелеологами
«Решает Всевышний»: Соседов за полтора года до трагедии рассказывал, как хотел бы умереть
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен