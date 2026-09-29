Владельцев билетов на концерт Канье Уэста призвали возвращать деньги

Владельцев билетов на отмененные концерты Канье Уэста в Петербурге просят обращаться в Say Agency для возврата денег.

Access Opera — американское агентство, связанное с организацией мирового тура рэпера, — 29 сентября заявило, что выступления в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября отменены.

Выступления ранее были анонсированы на 10 и 11 октября в Петербурге, на площадке «Газпром Арена».

При этом «Газпром Арена» 24 августа заявила об отсутствии договора с Say Agency. Это исключало проведение шоу. Агентство же ответило, что концерты не отменены.

Они также отмечали ранее, что заявки на возврат принимаются только по билетам, купленным с 24 августа. Покупки за 17–23 августа — «акционные», возврат средств по ним возможен лишь при официальной отмене, заявляли организаторы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как и когда можно вернуть деньги за билет на концерт скандального американского рэпера. Возврат средств фанатам следует делать непосредственно через агента, у которого и был куплен билет. Организаторы обязаны вернуть деньги в течение десяти дней. Отчет начинается с даты, когда покупатель требует вернуть средства.

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