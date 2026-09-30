Напавший на коллегу пилот Flydubai устроился в компанию менее года назад

Второй пилот самолета Boeing 737 авиакомпании Flydubai, совершивший нападение на коллегу, во время рейса Дубай — Тель-Авив, устроился на работу в компанию менее года назад. Об этом сообщил 9-й израильский телеканал.

Ранее сообщалось, что после набора высоты около девяти тысяч метров один из пилотов мог направить лайнер в резкое снижение. В результате самолет оказался на высоте примерно 4,5 тысячи метров. По предварительным данным, попытка второго пилота предотвратить дальнейшее развитие ситуации привела к конфликту между членами экипажа.

Во время полета с борта были переданы два сигнала: 7700, который используется при чрезвычайных ситуациях, и 7500 — международный код возможного захвата воздушного судна.

По данным СМИ, второй пилот, которого связывают с нападением, якобы нанес капитану несколько ножевых ранений. Пассажиры, услышав крики из кабины, попытались вмешаться в происходящее.

На борту находилась дополнительная команда пилотов в гражданской одежде. По данным телеканала 12, они могли помочь стабилизировать ситуацию.

После инцидента самолет изменил маршрут и совершил посадку в Саудовской Аравии. По информации портала Walla, пострадавший пилот рейса мог скончаться от ножевых ранений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кадры с пострадавшим летчиком Flydubai опубликовал израильский Telegram-канал Yediotnews25. На видео видно, что пилот получил серьезную травму и потерял много крови. Пассажиры и члены экипажа пытались оказать ему первую помощь прямо в салоне самолета: использовали кислородную маску и предпринимали попытки остановить кровотечение.

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