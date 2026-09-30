Тревожный день для Flydubai: еще один самолет компании развернулся по пути в Тель-Авив

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 74 0

Ранее другой борт этого же перевозчика попал во внимание СМИ из-за сигналов бедствия.

Самолет подал сигналы бедствия и развернулся по пути

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/PIUS KOLLER

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Еще один самолет Flydubai развернулся по пути в Тель-Авив

Лайнер Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, развернулся в середине пути. По предварительным данным, причиной изменения маршрута стала техническая неисправность. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Речь идет о рейсе FZ1081. Сообщается, что ситуация не связана с чрезвычайным происшествием, а решение об изменении маршрута было принято из-за технических причин.

Израильские СМИ сообщили, что самолет развернулся и продолжил свой плановый полет. Обстоятельства выясняются.

Фото: 5-tv.ru

Ранее другой самолет Flydubai оказался в центре внимания после передачи экипажем нескольких тревожных сигналов во время полета. Код 7700 используется при возникновении чрезвычайной ситуации на борту, а 7500 применяется при подозрении на незаконное вмешательство в работу воздушного судна.

После этого появились сообщения о возможной потере связи с экипажем и угрозе безопасности лайнера. Израильские СМИ писали, что для проверки ситуации в воздух были подняты истребители.

Появилась информация о том, что причиной сигналов бедствия стала драка между пилотами. Сообщается о том, что один из них умер от ножевых ранений.

По предварительной версии, один из пилотов мог направить самолет в резкое снижение. Его коллега вмешался и смог предотвратить дальнейшее снижение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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