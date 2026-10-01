Российские сериалы покажут в Грузии, Казахстане и Монголии

Art Pictures Distribution (входит в Национальную Медиа Группу) расширяет присутствие российского телевизионного контента за рубежом: компания продала права на крупные пакеты сериалов телеканалов Dомашний, СТС и РЕН ТВ.

Более 200 сериалов Dомашнего уже доступны зрителям Грузии и Казахстана. Также в Монголии успешно стартовал показ сериала РЕН ТВ «Солдаты», а в ближайшее время одновременно на телевидении и SVOD-платформах Монголии начнется показ сериалов СТС («Виноделы», «Химкинские ведьмы», «Папины дочки. Новые», «Кулинарный техникум», «Солнце, море, два ствола»).

Помимо этого, на телевидении и платформах Монголии покажут оригинальные сериалы Wink «Между нами химия», «Москва слезам не верит», «Обнальщик» и «Нам покер».

Новые соглашения были закреплены на World Content Market, международном рынке телевизионного и digital-контента, который прошел в Алматы 29–30 сентября.

«Зарубежные партнеры проявляют все больший интерес к российскому телевизионному контенту. Они приобретают пакеты сериалов, формируя полноценные линейки для своей аудитории. На World Content Market в Алматы в этом году мы в очередной раз убедились, что российские проекты востребованы за границей как на телевидении, так и на стриминговых платформах», — отметила Анастасия Корчагина, генеральный директор Art Pictures Distribution.

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