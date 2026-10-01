Собянин: в Бутырском районе появился новый технопарк «Астра»

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Дарья Корзина
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На новой площадке работают 18 компаний, а в развитие проекта вложат около одного миллиарда рублей

В Москве появился технопарк Астра

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Площадка «Астра» в Бутырском районе Москвы получила статус технопарка. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«Статус позволит управляющей компании получать налоговые льготы и снизить ставку арендной платы за землю, а также воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом и списать до 90% инвестиций в основные средства, применив пониженную ставку по налогу на прибыль в размере 13,5% в региональной части», — написал мэр Москвы.

Площадь технопарка составляет более 17,6 тысячи квадратных метров. Сейчас здесь работают 18 компаний, которые занимаются разработкой программ и систем защиты информации. Всего в них работают более 1,9 тысячи человек.

Всего в развитие «Астры» планируют вложить около одного миллиарда рублей. Деньги направят на современное оборудование, в том числе серверы, системы хранения данных и сетевое оборудование. Оно необходимо компаниям для создания и развития новых IT-продуктов.

По данным столичных властей, сейчас в Москве работают 57 технопарков. В них размещаются более 2,4 тысячи компаний, где работают свыше 79 тысяч человек. С 2016 года в развитие городских технопарков вложили около 198 миллиардов рублей.

Статус технопарка действует десять лет. Помимо налоговых льгот, для компаний-резидентов предусмотрены гранты на испытание новых технологий — до четырех миллионов рублей в год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что разработки столичных компаний используют крупные предприятия по всей России.

Новые технологии уже внедряют на производствах и в организациях в разных регионах страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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