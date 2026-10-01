Победителем конкурса «Учитель года» стал преподаватель из Тверской области

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Кристина Порошина
Кристина Порошина 72 0

Церемония награждения прошла в Государственном Кремлевском дворце.

Учитель года России 2026: кто победил

Фото: Правительство Тверской области

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В Государственном Кремлевском дворце прошла церемония награждения победителей всероссийских профессиональных конкурсов Минпросвещения России 2026 года.

Победителем Всероссийского конкурса «Учитель года России» стал преподаватель информатики из Тверской области Алексей Морозов.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов ранее сообщил, что конкурс ведет свою историю с 1990 года и в этом году проходит уже в 37-й раз. В прошлом году победителем стал учитель китайского и английского языков Дмитрий Баланчуков из Белгорода.

Организатор конкурса — Минпросвещения России, оператором выступает Центр просветительских инициатив Министерства просвещения РФ. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, Министерство просвещения Российской Федерации дало разрешение на использование искусственного интеллекта в образовательных учреждениях. Однако младшие школьники полностью исключены из этого процесса. Ученикам средних классов разрешено прибегать к помощи ИИ для поиска информации или разъяснения сложных понятий, но только под контролем учителя. Старшеклассникам предоставлено право применять нейросети для выполнения расчетов, создания прогнозных моделей, а также в процессе разработки проектов и проведения исследований.

В методических рекомендациях особое внимание уделяется работе педагогов и вопросам защиты данных. Учителя могут пользоваться ИИ для создания конспектов, тестов и мультимедийных презентаций, но каждый созданный с его помощью материал должен проходить обязательную проверку на соответствие педагогическим стандартам и достоверность информации.

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