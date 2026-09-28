«Я волшебная»: Катя Лель рассказала о своей необычной стороне

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 241 0

Певица также призналась, что особенно любит магию в ее добром проявлении.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Катя Лель заявила о своей «волшебной» натуре

Заслуженная артистка России Катя Лель назвала себя «волшебной», именно это роднит ее со сказочными персонажами. Об этом певица заявила корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Царевна Несмеяна».

«Я волшебная, это однозначно точно», — сказала артистка.

Катя Лель также призналась в любви к магии, но только в добром ее проявлении. Певица подчеркнула, что старается жить во благо окружающих и помогать людям.

Фильм «Царевна Несмеяна» — современная семейная сказка по мотивам русского фольклора. По сюжету прагматичный парень Ерема вместе с младшей сестрой случайно попадает в волшебное Тридевятое царство. Чтобы вернуться домой, ему нужно рассмешить хмурую Царевну Несмеяну. Однако постепенно герой понимает, что за ее печалью скрывается мечта о настоящей любви.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Катя Лель мечтает о мире, где никто не сталкивается с болезнями, а каждый человек получает все необходимое для жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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