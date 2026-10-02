На сегодняшний день не выявлено случаев передачи вируса от человека к человеку.
Фото: www.globallookpress.com/Gerhard Zwerger-Schoner
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В Германии зафиксирован первый случай заражения человека вирусом Синдбис
В Германии впервые подтвердили заражение человека вирусом Синдбис. Об этом сообщает местное СМИ Tageblatt.
Заболевший — 60-летний мужчина из Баден-Вюртемберга, он жаловался на лихорадочное состояние, боль в суставах и высыпания на коже.
Раньше этот вирус находили в Германии у комаров, первый случай был зарегистрирован в 2009 году. По распространенности Синдбис встречается в некоторых частях Северной Европы, Африки, Азии и Австралии.
У человека заболевание протекает с высокой температурой, сыпью и болью в суставах. Синдбис передается комарами и, в основном, распространен среди птиц. До сих пор случаев передачи инфекции от человека к человеку не выявлено.
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