В Германии зафиксирован первый случай заражения человека вирусом Синдбис

В Германии впервые подтвердили заражение человека вирусом Синдбис. Об этом сообщает местное СМИ Tageblatt.

Заболевший — 60-летний мужчина из Баден-Вюртемберга, он жаловался на лихорадочное состояние, боль в суставах и высыпания на коже.

Раньше этот вирус находили в Германии у комаров, первый случай был зарегистрирован в 2009 году. По распространенности Синдбис встречается в некоторых частях Северной Европы, Африки, Азии и Австралии.

У человека заболевание протекает с высокой температурой, сыпью и болью в суставах. Синдбис передается комарами и, в основном, распространен среди птиц. До сих пор случаев передачи инфекции от человека к человеку не выявлено.

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