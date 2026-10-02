В Германии зафиксирован первый случай заражения человека вирусом Синдбис

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 21 0

На сегодняшний день не выявлено случаев передачи вируса от человека к человеку.

Где зафиксирован случай заражения человека вирусом Синдбис

Фото: www.globallookpress.com/Gerhard Zwerger-Schoner

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Германии зафиксирован первый случай заражения человека вирусом Синдбис

В Германии впервые подтвердили заражение человека вирусом Синдбис. Об этом сообщает местное СМИ Tageblatt.

Заболевший — 60-летний мужчина из Баден-Вюртемберга, он жаловался на лихорадочное состояние, боль в суставах и высыпания на коже.

Раньше этот вирус находили в Германии у комаров, первый случай был зарегистрирован в 2009 году. По распространенности Синдбис встречается в некоторых частях Северной Европы, Африки, Азии и Австралии.

У человека заболевание протекает с высокой температурой, сыпью и болью в суставах. Синдбис передается комарами и, в основном, распространен среди птиц. До сих пор случаев передачи инфекции от человека к человеку не выявлено.

Ранее 5-tv.ru писал о первой в мире зарегистрированной российской вакцине от аллергии на пыльцу березы. Препарат не вызывает негативной реакции организма, безопасен и хорошо переносится человеком, не вызывая побочных эффектов. Кроме того, вакцина обладает высокой защитной эффективностью. Уже в октябре 2026 года вакцина будет доступна гражданам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
83.25
-0.31 94.53
-0.35
Руководители и наставник: в чем жизненное предназначение рожденных в апре...

Последние новости

8:00
Дружба и любовь: Баранова раскрыла, без чего не снять классный фильм про машины
7:46
Юрист рассказал о возможностях взять отчество по матери в России
7:34
В Германии зафиксирован первый случай заражения человека вирусом Синдбис
7:30
Русская эстетика, балет и микс эпох: в Москве завершилась неделя моды
7:26
Умер фронтмен британской хеви-метал-группы Venom Конрад Лант
7:10
Русский язык начнут изучать в школах ЦАР

Сейчас читают

Американских экспертов по вооружению озадачили «Ивы» из России
Некоторым россиянам повысят зарплату, а некоторым — пенсию: все изменения с 1 октября
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня