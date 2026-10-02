Нейросеть раскрыла смысл зашифрованного послания Наполеона

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 32 0

Письмо генералу Мармону не могли прочесть 217 лет.

Как нейросеть раскрыла смысл послания Наполеона

Фото: www.globallookpress.com/BAO

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Нейросеть GPT-6 Astrа раскрыла смысл зашифрованного послания Наполеона

Благодаря нейросети GPT-6 Astra от OpenAI удалось раскрыть смысл зашифрованного послания Наполеона.

Это было письмо 1809 года, отправленное генералу Огюсту Мармону пасынком Наполеона Эженом по личному поручению французского лидера. Его не могли прочесть 217 лет. Об удивительном открытии сообщило The Daily Telegraph.

Текст расшифровал инженер по искусственному интеллекту из компании SentinelOne Картер Черч. Как выяснилось, в письме сообщалось о передвижении французских и австрийских солдат и офицеров накануне войны с Габсбургами. В тексте 1,3 тысячи знаков.

ИИ не в первый раз демонстрирует свои криптографические способности. Ранее цифровая платформа YesChat.ai раскрыла пророчества Мишеля Нострадамуса через 500 лет после их обнародования. Нейросеть прочитала их не как стихи, а как шифр с массивом — через специальный модуль с несколькими лингвистическими моделями она сопоставила его с современными геополитическими и военными базами данных. Оказалось, что в стихах скрыты предсказания реальных событий нашего времени.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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