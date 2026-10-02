«Инсайдер»: киевляне начали массово уезжать из города из-за перекрытия мостов

Жители Киева начали массово покидать город в связи с транспортным коллапсом в столице. Об этом сообщило украинское издание «Инсайдер».

Транспортные трудности возникли после перекрытия движения по крупнейшим мостам через Днепр — Южному, Метро и Патона. Из-за этого жителям стало сложнее перемещаться между районами города.

На фоне этой ситуации растет и количество свободного жилья в Киеве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинские беженцы начали покидать и Польшу. Для проживания они начали выбирать другие страны Европейского союза (ЕС).

Одним из направлений для переезда стала Чехия. К концу июня там находились около 381 тысячи граждан Украины с временной защитой, а за месяц их число выросло примерно на 3,8 тысячи.

При этом больше всего украинцев с временной защитой по-прежнему находится в Германии. Там проживают около 1,29 миллиона граждан Украины.

Известно, что украинцы остаются самой многочисленной группой среди получателей временной защиты в ЕС.

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