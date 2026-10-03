Быстрее или спокойнее: как лучше ходить пожилым людям и почему

Быстрая ходьба помогла уменьшить старческую хрупкость у пожилых людей

Регулярная ходьба помогла улучшить физическое состояние пожилых людей с признаками старческой хрупкости, причем при более высоком темпе положительные изменения встречались чаще. Такие результаты описаны в исследовании, опубликованном в журнале PLOS ONE.

В эксперименте участвовали 165 человек от 60 лет. Их случайным образом распределили на две группы: одна ходила в комфортном темпе, другая — быстрее. Программа предусматривала занятия по 45 минут три раза в неделю в течение 16 недель.

Состояние участников оценивали по шкале SHARE-FI, которая позволяет определить наличие старческой хрупкости и предшествующего ей состояния. Среди приведенных в результатах участников интенсивной группы улучшение зафиксировали у 32 из 46 человек — 69,6%. В группе обычной ходьбы положительные изменения отмечались у 26 из 56 человек — 46,4%.

Прогресс означал переход в категорию с менее выраженными признаками хрупкости либо без них. В группе быстрой ходьбы также улучшились показатели равновесия, а средняя скорость передвижения выросла на 0,08 метра в секунду.

Старческая хрупкость сопровождается снижением внутренних резервов организма. Человек может худеть без диет, ощущать постоянную слабость, быстрее уставать и медленнее передвигаться.

По словам врача-гериатра и невролога Валерия Новоселова, поводом для обращения к специалисту могут стать изменения походки и снижение силы рук.

«Если вы замечаете, что начинаете терять скорость при ходьбе или силу хвата, то, возможно, у вас начинается синдром старческой хрупкости. И это повод обратиться к врачу-гериатру», — объяснил он.

В исследовании участвовали в том числе люди, которым требовались трость или ходунки. Для тех, кто не мог двигаться непрерывно в течение 45 минут, занятия делили на короткие отрезки с перерывами на отдых.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.