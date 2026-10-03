Почти три года за смертельное ДТП: в Турции вынесен приговор по делу о гибели МотоТани

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 48 0

Страшная авария произошла 23 июля 2024 года.

Наказание виновному за гибель МотоТани

Фото: Instagram*/tanechkaozolina

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Турецкий байкер получил почти три года тюрьмы за гибель МотоТани

Онура Обута признали виновным в гибели российской мотоциклистки Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня, и приговорили к двум годам и 11 месяцам лишения свободы. О решении суда 3 октября сообщил в соцсетях ее бывший муж Станислав Федорченко.

«Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года и 11 месяцев», — сказал он.

По словам Федорченко, Обут вправе подать апелляцию и, вероятно, воспользуется этой возможностью.

Смертельная авария произошла 23 июля 2024 года в турецкой провинции Мугла. После столкновения с мотоциклистом Обутом Озолина скончалась, не дождавшись приезда скорой помощи.

Турецкие правоохранители возбудили уголовное дело. Сам Обут объяснял случившееся ошибкой при обгоне фуры. Представители российского генконсульства выразили соболезнования близким погибшей.

За публикациями МотоТани в TikTok следили более пяти миллионов человек, на YouTube ее аудитория превышала два миллиона. Озолину называли самой красивой байкершей России.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+10° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
83.48
0.23 94.32
-0.21
Целители и создатели: в чем жизненное предназначение рожденных в мае

Последние новости

10:30
Туроператор рассказала, как выбрать место для осеннего отдыха
10:20
Родившая в Шереметьево пассажирка прилетела из Антальи и умерла в больнице
10:12
Женщина родила в аэропорту Шереметьево и задушила младенца
10:05
Один человек погиб и двое ранены в результате атак ВСУ в Белгородской области
10:00
Целители и создатели: в чем жизненное предназначение рожденных в мае
9:57
Прокуратура ОАЭ квалифицировала инцидент на рейсе FlyDubai как попытку теракта

Сейчас читают

В России пресекли схему накрутки цен на бензин
Когда появится задолженность: что будет при просрочке уплаты налогов
Пенсии в 2027 году: названы предварительные размеры повышения
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня