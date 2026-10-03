Почти три года за смертельное ДТП: в Турции вынесен приговор по делу о гибели МотоТани

Турецкий байкер получил почти три года тюрьмы за гибель МотоТани

Онура Обута признали виновным в гибели российской мотоциклистки Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня, и приговорили к двум годам и 11 месяцам лишения свободы. О решении суда 3 октября сообщил в соцсетях ее бывший муж Станислав Федорченко.

«Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года и 11 месяцев», — сказал он.

По словам Федорченко, Обут вправе подать апелляцию и, вероятно, воспользуется этой возможностью.

Смертельная авария произошла 23 июля 2024 года в турецкой провинции Мугла. После столкновения с мотоциклистом Обутом Озолина скончалась, не дождавшись приезда скорой помощи.

Турецкие правоохранители возбудили уголовное дело. Сам Обут объяснял случившееся ошибкой при обгоне фуры. Представители российского генконсульства выразили соболезнования близким погибшей.

За публикациями МотоТани в TikTok следили более пяти миллионов человек, на YouTube ее аудитория превышала два миллиона. Озолину называли самой красивой байкершей России.

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