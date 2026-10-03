Танкер и буксир сели на мель на Волге и перекрыли проход судов

Движение судов временно перекрыли на участке Волги возле Городца Нижегородской области, где на мель сели танкер «Константиновск» и буксир. Об этом 3 октября сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

«Разливов нефтепродуктов нет, пострадавшие отсутствуют», — уточнили в ведомстве.

Организованы работы по снятию обоих судов с мели. Транспортная прокуратура проверяет соблюдение требований законодательства о безопасной эксплуатации водного транспорта.

Ранее, 7 февраля, в Финском заливе на мель сел российский сухогруз «Сфера». Обошлось без пострадавших. Еще один подобный случай произошел 11 сентября в Приморском крае: судно «Русский Восток» оказалось на мели у популярного пляжа рядом с Владивостоком.

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