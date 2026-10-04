Композитор Илья Зудин выступил за использование ИИ в музыке

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Василиса Власова
Василиса Власова Эксклюзив 33 0

Использование новых технологий в творчестве — показатель прогресса.

Фото, видео: Сергей Виноградов/ТАСС; 5-tv.ru

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Музыкант Илья Зудин, бывший солист группы «Динамит», рассказал, что использование искусственного интеллекта в музыке — показатель прогресса. Зудин поделился мнением с корреспондентом 5-tv.ru на 30-летии российского музыкального лейбла «Первое Музыкальное».

«Вы знаете, меня очень радует, как меняется музыкальная индустрия. Я, наверное, из тех людей, которые не будут говорить плохо про искусственный интеллект и все остальное. Прогресс не стоит на месте и люди не должны стоять на месте. ИИ продвигается — значит нужно идти вместе с ИИ и делать в ИИ самые крутые треки лучше, чем кто-либо. То есть они должны быть конкурентоспособны», — отметил артист.

Зудин также добавил, что будучи сам автором музыкальных аранжировок, не считает использование искусственного интеллекта злом.

«Я за ИИ, и за то, чтобы люди использовали ИИ. Да, я делаю сам аранжировки, я прописываю музыкантов, но я не против ИИ», — рассказал он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что остается неизменным в музыкальной индустрии по словам брата лидера группы «Король и шут» Алексея Горшенева.

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