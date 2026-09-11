Путин: Россия и Египет продолжают крупные проекты, несмотря на какие-либо сложности

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 33 0

Москва и Каир поддерживают постоянный контакт по актуальным вопросам.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

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Крупные совместные проекты России и Египта продолжают реализовываться по плану, несмотря на возникающие сложности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита БРИКС в Индии.

Глава российского государства отметил, что Москва и Каир сохраняют постоянный контакт, а двустороннее сотрудничество продолжает развиваться. По словам Путина, растет товарооборот между странами, причем меняется и его структура.

«Наши основные мероприятия проходят и планы реализуются. Растет товарооборот, причем все лучше и лучше становится и по структуре. Еще раз хочу сказать, что и крупные проекты реализуются, причем реализуются по плану, несмотря ни на какие сложности», — сказал Путин.

Президент России также подчеркнул, что Египет остается давним партнером Москвы в регионе. Он напомнил о создании нового формата Россия — Африка и пригласил египетского лидера принять участие в мероприятиях, которые пройдут осенью в Москве.

В свою очередь, Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что объем взаимной торговли между Россией и Египтом уже превысил десять миллиардов долларов.

Египетский лидер также выразил благодарность российской стороне за поддержку ключевых экономических проектов, отдельно отметив работу специалистов госкорпорации «Росатом» на строительстве атомной электростанции «Эль-Дабаа».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин назначил новым главой российской дипмиссии в Египте Артура Люкманова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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