Путин назвал главный принцип развития российского образования

В России появится своя, отечественная нейросеть для сферы образования. Искусственный интеллект, обученный по нашим единым программам, возьмет на себя рутину, чтобы у педагога оставалось больше времени на живое общение с учениками.

Идею создания уникальной платформы сегодня поддержал Владимир Путин, общаясь с лауреатами педагогических конкурсов. О новых вызовах, умных технологиях и задачах, стоящих сейчас перед учителями, в репортаже обозревателя «Известий» Николая Иванова.

Редкий случай: в Кремле учителя и ученики в мундирах и орденах. Они стали героями на фронтах специальной военной операции.

«В основном это достаточно молодые люди. Те, кто родился и вырос уже в современной России. Они учились, воспитывались в нашей системе образования», — отметил президент.

В этом заслуга педагогов — именно они заложили основу мировоззрения тех, кто сейчас защищает страну. Самый главный экзамен в жизни — на мужество и отвагу — их ученики уже сдали.

Воспитанники Александра Захарова, учителя физкультуры из Новосибирской области, сейчас на передовой, их больше 20 человек. В Кремле вместе с ним тоже ученик, он же — родной сын. Егор Захаров, Герой России.

«Мы просто знаем, что нужно подготовить настоящего мужчину. В селе самая простая мужская работа — это колоть дрова. Вот молодой человек научился колоть дрова и сразу видно, что он может что-то сделать дальше», — отметил Захаров-старший.

«Несмотря на то, что он был моим отцом, он являлся для меня наставником. Тем, кто вкладывался в меня», — добавил Егор.

В Новосибирской области нам показывают других выпускников школы — тоже участников СВО.

«Если учитель зажег своим примером одного-двух учеников, я думаю, что он в жизни уже все сделал», — считает Андрей Гриненко, руководитель МБОУ «Среднеобразовательная школа села Улыбино».

Мир усложняется, сама система образования должна быть гибкой. Президент по видеосвязи открыл новый комплекс «Точка будущего» в якутском поселке Жатай. Проект создавался в том числе для того, чтобы дети из приемных семей могли получать лучшее образование наравне со всеми остальными.

«Ставим перед собой задачу, чтобы у каждого ребенка — в мегаполисе, в малом городе, в северном или дальневосточном поселке — были равные возможности для качественного образования», — указал Путин.

Теперь и в небольшом якутском поселке есть космические классы, мастерская робототехники и класс голографии.

«Мы сделали так, что в „Точку будущего“ может поступить ребенок из семьи с любым уровнем дохода», — поделилась Ирина Белянова, директор «Точки будущего».

Главный результат родители замечают уже сейчас. В семье Саяны Петровны 11 детей, девять из них приемные.

«Мы до этого школьного учебного года учились в четырех разных школах. А здесь под единым центром у всех детей появилась тяга к учебе», — рассказала женщина.

А чтобы эта тяга стала еще сильнее, для учеников придумали особый стимул.

«Мы хотим, чтобы „Точка будущего“ стала для наших учеников этой точкой опоры. Если у вас будет время, мы бы очень хотели, чтобы вы к нам приехали», — обратилась к президенту директор центра.

«Ирина Владимировна, главная точка опоры — это такие люди, как вы», — ответил глава государства.

Об этом же президент говорил и с лауреатами профессиональных конкурсов.

«От вас, от ваших коллег во многом зависит, как наша Россия ответит на вызовы XXI века», — подчеркнул Путин в ходе беседы.

И один из главных вызовов сегодня — искусственный интеллект. Главное, чтобы нейросеть помогала развивать нейронные связи в голове ученика, а не заменяла их.

«Не допустим, чтобы было упрощение образования либо какое-то элитарное образование в отношении каких-то учеников», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Нет, Сергей Сергеевич, дело не в том, что мы внедряем какое-то элитарное образование. Нет. Вот это нужно обязательно продумать: как выстроить нам систему образования таким образом, чтобы не создавать какую-то интеллектуальную элиту немногочисленную, а чтобы у нас все получали одинаковые возможности. И стартовые, и с точки зрения развития», — напомнил Путин.

Учителя — инноваторы. Талантливые, многогранные. Глеб Фомин, победитель конкурса «Лучший учитель русского языка и литературы», поздравил коллег на языке вепсов — это финно-угорский народ.

«Глеб Юрьевич, а я хочу на русском языке поздравить, на своем родном языке поздравить и вас, и всех наших преподавателей, учителей самых разных уровней образовательных учреждений с профессиональным праздником», — заключил президент.

В конце концов, поддержка учителей и школы — это вложения не в стены и оборудование, а в тех, кто через несколько лет будет определять будущее страны.

И уже после всех официальных встреч, во время неформального общения, президент поднял, наверное, самую сложную тему — взаимоотношений Учителя и ученика.

«Но самое главное — это воспитание, вот на этой базе все остальное строится, строится все — и знания, и отношение к окружающей жизни, к своей стране, к родителям, к близким, к своим собственным детям. Поэтому это, конечно, важнейшая составляющая вашей работы. Еще раз с праздником поздравляю вас».

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