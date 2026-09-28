Путин: ветераны СВО вошли в списки всех парламентских партий

Президент России Владимир Путин отметил, что все парламентские партии включили в свои списки ветеранов СВО и выразил уверенность, что они смогут проявить себя в законодательной работе. Об этом глава государства заявил на встрече в Кремле с руководителями политических партий, прошедших в парламент по итогам голосования.

«Закономерно, что все парламентские партии включили в число своих кандидатов ветеранов специальной военной операции, в бою доказавших верность России, и не сомневаюсь, что на парламентском гражданском поприще они будут также преданно служить Отечеству», — сказал Путин.

Глава государства также отметил, что партии предлагали разные подходы к решению проблем. При этом программные документы, по его словам, были сосредоточены на общих для страны направлениях — безопасности и демографии, экономике и социальной сфере.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября. Явка превысила 59%.

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