Путин: ветераны СВО вошли в списки всех парламентских партий

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 24 0

По словам президента, теперь они продолжат служить стране уже в новом качестве.

Фото, видео: © РИА Новости/ Сергей Бобылев;5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин отметил, что все парламентские партии включили в свои списки ветеранов СВО и выразил уверенность, что они смогут проявить себя в законодательной работе. Об этом глава государства заявил на встрече в Кремле с руководителями политических партий, прошедших в парламент по итогам голосования.

«Закономерно, что все парламентские партии включили в число своих кандидатов ветеранов специальной военной операции, в бою доказавших верность России, и не сомневаюсь, что на парламентском гражданском поприще они будут также преданно служить Отечеству», — сказал Путин.

Глава государства также отметил, что партии предлагали разные подходы к решению проблем. При этом программные документы, по его словам, были сосредоточены на общих для страны направлениях — безопасности и демографии, экономике и социальной сфере.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября. Явка превысила 59%.

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