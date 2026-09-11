Казахстан не допустили к участию в «Евровидении-2027»

Казахстан не примет участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2027» из-за несоответствия требованиям Европейского вещательного союза (EBU). Об этом 10 сентября сообщила газета Politico со ссылкой на заявление организации.

«В четверг EBU заявил, что государственная телерадиокомпания «Агентство «Хабар» не соответствует критериям для получения полноправного членства, несмотря на недавно поданную заявку на участие в этом масштабном ежегодном конкурсе», — говорится в публикации.

В союзе объяснили решение географическим положением Казахстана. Страна находится за пределами европейской зоны вещания, не входит в Совет Европы и не имеет статуса наблюдателя при этой организации.

Ранее нидерландская телерадиокомпания AVROTROS объявила о бойкоте «Евровидения-2027» из-за участия Израиля. Свое решение вещатель также связал с гуманитарной ситуацией в секторе Газа и ограничениями свободы прессы.

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