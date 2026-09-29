Хотела гламур в Белом доме: принцесса Диана задумывалась о роли первой леди США

Fox News: принцесса Диана задумывалась о роли первой леди США

Принцесса Диана после развода рассматривала возможность однажды стать первой леди США. Об этом сообщил Fox News.

Как рассказал ее младший брат Чарльз Спенсер в мемуарах «Лебединая песня. Диана, моя сестра», за принцессой ухаживал влиятельный американский политик. Однако имени граф не назвал.

Спенсер вспоминает, что однажды сестра спросила его, получилась бы из нее хорошая первая леди США. Причиной неожиданного вопроса стал один из ее американских поклонников.

По словам автора мемуаров, мужчина был старше Дианы и говорил ей, что обязательно победит на президентских выборах, если принцесса согласится стать его женой.

Самого потенциального супруга Диана, как утверждает Спенсер, воспринимала без особого энтузиазма. Гораздо сильнее ее привлекала перспектива оказаться в Белом доме и примерить на себя совершенно новую публичную роль.

Спенсер написал, что сестру забавляла возможность переосмыслить собственную жизнь таким образом и вызвать зависть у представителей британской королевской семьи. Она также представляла, что сможет привнести в Белый дом особый гламур.

Однако планы Дианы после развода не ограничивались США. По словам Спенсера, принцесса была влюблена в кардиохирурга Хасната Хана и мечтала начать вместе с ним новую жизнь в Южной Африке.

Диана представляла, что Хан сможет работать в больнице Кейптауна, а они будут жить неподалеку от ее брата, который на тот момент находился там. Спенсер назвал эту мечту «наивной, но несбыточной».

В книге Спенсер также описывает собственные воспоминания о событиях после гибели сестры и приводит предполагаемые разговоры с ее бывшим мужем, нынешним королем Великобритании Карлом III.

Букингемский дворец публично поставил под сомнение интерпретацию Спенсером событий того периода, заявив, что пережитое горе способно спустя годы влиять на воспоминания и оценки человека. Сам Спенсер настаивает на своей версии произошедшего.

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