Из украинского «теневого плена» было возвращено девять российских бойцов. Об этом в интервью ТАСС рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«На сегодняшний день благодаря нашей коммуникации удалось вернуть из так называемого теневого плена уже девять российских бойцов», — сказала она.

Яна Лантратова пояснила, что речь идет о людях, которые могли месяцами числиться в списках без вести пропавших, но на самом деле находиться в закрытых местах. Как отметила уполномоченный по правам человека, работа в этом направлении продолжается.

«Их (военнослужащих, попавших в плен. — Прим.ред.) фамилии у нас есть, передаем информацию украинской стороне», — подытожила Яна Лантратова, отметив, что РФ добивается проверки каждого случая.

Ранее Россия и Украина провели обмен по формуле «103 на 103». Посреднические усилия в возвращении пленных в РФ оказали представители ОАЭ. Всем военнослужащим, вернувшимся домой, медики оказали необходимую помощь. Прежде Лантратова также сообщала о возвращении на Родину жителей Курской области, захваченных киевскими боевиками. Один из мужчин рассказал, как он выжил в украинском плену.

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