Россия и Украина провели обмен телами погибших

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 29 0

Гуманитарная операция прошла на границе Белоруссии и Незалежной.

Обмен телами 17 сентября

Фото: © РИА Новости/RT/Ruptly

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Россия и Украина обменялись телами погибших солдат. Об этом сообщило информационное агентство БелТА.

Обмен прошел на белорусско-украинской границе в пропускном пункте «Новая Гута». Незалежной было передано 252 тела, в то время как российская сторона получила 23 погибших военнослужащих.

«Обмен прошел в пункте пропуска «Новая Гута». Россия передала Украине 252 тела погибших, Украина — 23», — говорится в публикации.

Предыдущая передача тел состоялась 13 августа. Тогда Украина получила 261 боевика, а наша сторона 24 погибших.

Ранее 5-tv.ru писало о том, что в августе Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле «10 на 10». Он также прошел на территории Белоруссии. Там людям оказали первую медицинскую и психологическую помощь. После чего бойцов доставили на территорию России.

Эта операция прошла в соответствии с требованиями международного гуманитарного права.

Также 5-tv.ru писало о том, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла вызволить из теневого плена на Украине российского военнослужащего. Он долгое время числился пропавшим без вести. Его мать самостоятельно нашла видеозаписи, подтверждавшие, что сын находится в плену, после чего обратилась за помощью к Лантратовой.

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