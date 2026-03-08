Ребенок ожил через пять часов после смерти: врачи назвали это абсолютным чудом
Медики зафиксировали смерть мальчика, но он пришел в себя.
Фото: www.globallookpress.com/Creativ Studio Heinemann
Daily Mail: мальчик утонул в бассейне, но задышал спустя пять часов
В США ребенок подал признаки жизни через пять часов после того, как врачи официально зафиксировали его смерть. Об этом сообщает Daily Mail.
Экстренные службы прибыли по вызову к частному дому около 17:30. Несмотря на проведение интенсивных реанимационных мероприятий, медики не смогли восстановить сердечный ритм, и в 18:20 малыш был объявлен умершим.
Позднее ситуация кардинально изменилась. Спустя пять часов полицейским передали шокирующую информацию о том, что у мальчика восстановилось дыхание и сердцебиение.
Доктор Фрэнк Ло Веккьо, комментируя данный случай, назвал его «абсолютным чудом», отметив, что за всю свою практику не сталкивался с подобными аномалиями. Специалист предположил, что низкая температура воды в бассейне могла замедлить метаболизм и сделать пульс настолько слабым, что его не удалось зафиксировать стандартными методами.
«Никогда не говори „никогда“ в медицине. Возможно все, хотя это и звучит маловероятно с точки зрения физиологии», — подчеркнул врач.
Он добавил, что при объявлении ребенка умершим необходимо проявлять максимальную бдительность, проверяя отсутствие малейших движений и сердечных сокращений в течение длительного времени. Личность пострадавшего мальчика не раскрывается, однако известно, что после «воскрешения» его немедленно доставили авиацией в специализированный госпиталь. На данный момент врачи дают оптимистичные прогнозы относительно его выздоровления.
