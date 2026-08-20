Поощряют войну: Песков заявил, что у Украины еще остались союзники на Западе

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 41 0

Усталость от поддержки киевского режима в НАТО есть, но переоценивать ее не стоит.

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Janine Schmitz/photothek.d; 5-tv.ru

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Песков: у Украины еще остались союзники на Западе

Несмотря на тренд к усталости поддержки киевского режима среди стран НАТО, у него еще остались союзники на Западе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Тренд этот безусловно, есть, не нужно его преувеличивать, потому что в Европе остается такой костяк стран, которые повышают свою вовлеченность в этой войне, непосредственную вовлеченность, технологическую, техническую и так далее», — сказал официальный представитель Кремля.

В качестве примера Песков привел Великобританию. Лондон и его единомышлениики делают все возможное, чтобы купировать усталость и всячески поощрять Евросоюз на дальнейшее спонсирование военной машины Киева.

По результатам саммита НАТО в Анкаре, Киеву было решено передать семьдесят миллиардов евро, и еще семьдесят миллиардов в следующем. Тем не менее, как ранее писал 5-tv.ru, в НАТО все больше стран отказываются помогать Украине.

Ранее бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев достиг потолка в международной поддержке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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