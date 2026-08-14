«Соберу артистов»: Катя IOWA мечтает создать собственный лейбл

Катя IOWA мечтает создать собственный лейбл

Певица Екатерина Иванчикова, известная под псевдонимом Катя IOWA, рассказала о планах создать собственный лейбл, который будет объединять не только музыкантов. Об этом артистка сообщила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на своем закрытом вечере.

По словам исполнительницы, ей интересна идея создания собственного творческого кластера, в котором смогут взаимодействовать представители разных сфер творчества.

«Я вообще мечтаю о своем кластере, я мечтаю о своем лейбле, ребят! Мечтаю о своем лейбле, где буду собирать артистов не только музыкантов, но и дизайнеров», — сказала IOWA.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Катя IOWA получила предложение написать картину для известного музея. Артистка рассказала, что сейчас работает над масштабным произведением в своей студии. При этом она не стала раскрывать подробности будущей работы. IOWA отметила, что создание искусства требует многолетнего обучения, однако важно также успевать получать удовольствие от жизни.

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