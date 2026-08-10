Пчелы-распознаватели: ученые обучили насекомых запоминать человеческие лица

Times of India: ученые обучили пчел узнавать человеческие лица

Медоносные пчелы могут идентифицировать конкретные человеческие лица, запоминая уникальную конфигурацию их черт. Об этом сообщило The Times of India.

В ходе экспериментов исследователи использовали систему поощрения сладким сиропом, чтобы приучить насекомых выбирать определенное изображение из множества предложенных вариантов.

Удивительно, но пчелы успешно справлялись с задачей даже тогда, когда портрет предъявлялся под другим углом или находился среди совершенно незнакомых лиц, что доказывает их способность к сложному визуальному анализу.

В процессе научной работы специалисты установили, что насекомые используют конфигурационную обработку данных. Они ориентируются не на отдельные элементы, а на пространственное соотношение глаз, носа и рта.

Опыты показали, что точность распознавания у пчел превышает 80%, причем сформированная память остается стабильной в течение нескольких дней.

При повороте фотографий на 180 градусов продуктивность насекомых резко падала. Точно также это происходит у людей, испытывающих трудности с восприятием перевернутых лиц.

Данное открытие заставляет научное сообщество пересмотреть взгляды на возможности малых нейронных систем. Мозг пчелы содержит менее 0,01% от количества нейронов человека и не обладает специализированными зонами для обработки лиц, такими как веретенообразная извилина у приматов.

Ученые предполагают, что способность к распознаванию сложных образов может быть свойством общей зрительной системы, а не только узкоспециализированных модулей.

По мнению исследователей, пчелы воспринимают человеческие лица как «необычные цветы», адаптируя свои эволюционные механизмы поиска пищи для решения совершенно новых, биологически нерелевантных задач.

Эти данные могут помочь инженерам в разработке более эффективных и компактных систем автоматического распознавания лиц.

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