Грибная ловушка: почему находки у дорог лучше обходить стороной

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 41 0

Роспотребнадзор напомнил о простых правилах, которые помогут не отравиться после тихой охоты.

Роспотребнадзор объяснил, где нельзя собирать грибы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Грибы нельзя собирать вдоль дорог из-за тяжелых металлов и токсинов

Грибы у дорог могут накапливать тяжелые металлы и другие вредные вещества. Об этом пресс-служба Роспотребнадзор сообщила в беседе с ТАСС.

Специалисты предупредили, что собирать грибы также не стоит возле промзон, свалок и других загрязненных мест. Даже хорошо знакомый съедобный гриб, выросший в такой местности, может оказаться небезопасным.

«Главное правило опытного грибника: „Сомневаешься — не бери“. Обратите внимание, что среди съедобных видов встречаются ядовитые двойники. Чтобы не подвергать здоровье своей семьи риску, соблюдайте правила безопасности», — сообщили в пресс-службе.

Также специалисты порекомендовали не доверять популярным «народным» способам проверки грибов. Изменение цвета при варке и другие подобные признаки не позволяют точно определить, безопасен ли гриб.

Перед приготовлением собранные грибы нужно внимательно перебрать, тщательно промыть и удалить поврежденные части. Сырые грибы пробовать не следует. При варке специалисты порекомендовали несколько раз менять воду и использовать проверенные рецепты.

Хранить собранные грибы лучше отдельно от других продуктов. Незнакомые экземпляры не стоит использовать в пищу, даже если внешне они похожи на съедобные.

Специалисты также напомнили о симптомах возможного отравления. Среди них — тошнота, рвота, боль в животе, слабость и головокружение. В тяжелых случаях возможна потеря сознания.

При появлении таких признаков необходимо вызвать скорую помощь. До приезда врачей необходимо сохранить остатки приготовленных грибов и упаковку, если она есть. Это может помочь установить причину отравления.

«Грибы — уникальный продукт: они низкокалорийны, богаты белком и микроэлементами, но при этом требуют грамотного подхода как на этапе сбора, так и во время приготовления», — подытожили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что грибной сезон не заканчивается с первыми заморозками. После похолодания в лесах может появиться новая волна знакомых грибов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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