Венгрия вышлет десять российских дипломатов

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 290 0

По оценке местных властей, они занимались «неприемлемой деятельностью».

Почему Венгрия высылает российских дипломатов

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

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Будапешт вышлет десять российских дипломатов. Об этом сообщила заместитель премьер-министра Венгрии Анита Орбан.

По ее словам, причиной такого решения стало неприемлемое поведение дипломатов.

«По оценке венгерских властей, десять членов российской миссии занимались в Венгрии деятельностью, неприемлемой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией», — написала Анита Орбан в соцсети X.

О чем конкретно идет речь, чиновник уточнять не стала. До какого числа дипломатам, нужно покинуть страну, тоже неизвестно.

При этом Анита Орбан отметила, что высылка представителей России вовсе не означает прекращение дипломатических отношений с РФ. По ее мнению, такое решение является единственным верным и защищает безопасность и суверенитет Венгрии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила высылку из России итальянского атташе. Это, как она уточнила, стало зеркальной мерой. До этого Рим выслал двух российских дипломатов, обвинив их в шпионской деятельности.

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