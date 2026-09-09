Соревнования «Игора Драйв дрифт-вызов», приуроченные к пятилетию Кубка Санкт-Петербурга по дрифту, состоятся 19 и 20 сентября на шоссейно-кольцевой трассе автодрома. Об этом сообщают организаторы.

Заезды проведут по правилам зимнего дрифта. Участники будут соревноваться парами начиная с отборочной стадии, по результатам которой сформируют пул финалистов. Затем пилоты встретятся в сетке на выбывание.

«Игора Драйв дрифт-вызов»: юбилейные соревнования пройдут в сентябре в Ленобласти 1/9 Пресс-служба автодрома «Игора Драйв» 2/9 Пресс-служба автодрома «Игора Драйв» 3/9 Пресс-служба автодрома «Игора Драйв» 4/9 Пресс-служба автодрома «Игора Драйв» 5/9 Пресс-служба автодрома «Игора Драйв» 6/9 Пресс-служба автодрома «Игора Драйв» 7/9 Пресс-служба автодрома «Игора Драйв» 8/9 Пресс-служба автодрома «Игора Драйв» 9/9 Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

Этот формат отличается от классических правил летнего дрифта. Обычно места в турнирной сетке распределяют по итогам квалификации, во время которой участники поодиночке выполняют судейское задание.

Новый порядок позволит спортсменам провести больше заездов с соперниками. Организаторы считают, что такой опыт особенно важен для молодых пилотов, которым не всегда удается пройти квалификацию или добраться до поздних стадий соревнований.

Участие в состязаниях примет чемпион Гран-при Российской Дрифт Серии 2026 года и вице-чемпион 2023 года Антон Козлов.

Главную трассу «Игора Драйв», помимо предстоящего турнира, используют для дрифта только один раз в год. Ее конфигурация отличается высокой скоростью, широким дорожным полотном и наличием зон вылета.

Во время парада зрители смогут рассмотреть автомобили, сфотографироваться с пилотами и получить их автографы. На территории также будут работать фудкорт и детская зона с аниматорами. Гостей познакомят с талисманом автодрома — рысью Сидом.

Билеты поступят в продажу на сайте «Игора Драйв». Детям до шести лет включительно в сопровождении взрослых отдельный билет не потребуется.

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