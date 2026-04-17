Наш Гослинг дома: в России нашли «двойника» голливудского актера

Актер Сошкин: мое сходство с Райаном Гослингом не помогает в карьере

Российский актер Матвей Сошкин стал популярным в соцсетях благодаря сходству с голливудским актером Райаном Гослингом, однако сам он не считает это преимуществом в жизни и карьере. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Пользователи активно обсуждали внешность артиста, шутили про «импортозамещение» актеров и предлагали снять продолжение фильма «Драйв» с его участием. Среди комментариев также встречались ироничные сравнения с якобы внебрачным сыном знаменитости.

Сам Сошкин, комментируя ситуацию, отметил, что спокойно относится к подобному вниманию.

«Да я спокойно отношусь ко всему в целом. Какие-то, не знаю, клички, которые мне дают, они меня никак не обижают. Мне скорее просто забавно от них, и все», — пояснил Матвей.

По его словам, различные прозвища и сравнения не вызывают у него негативных эмоций. Артист воспринимает их все происходящее скорее с юмором. К тому же он подчеркнул, что сходство с известным актером не оказывает заметного влияния на его карьеру, так как окружающие воспринимают его прежде всего, как обычного артиста.

«Меня все воспринимают просто как обычного актера, человека такого. Чтобы мне это как-то прямо помогало, такого никогда не было. Ну, по крайней мере, я не замечал», — заключил он.

Из-за отсутствия официальных аккаунтов Райана Гослинга в соцсетях пользователи попытались привлечь внимание к теме через его супругу, актрису Еву Мендес, и отмечали ее аккаунт под публикациями с фотографиями Сошкина.

Феномен двойников известных людей остается популярным в интернете. Пользователи регулярно находят людей из разных стран, которые внешне напоминают мировых звезд, несмотря на отсутствие каких-либо родственных связей.

