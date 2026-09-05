«Все! Я другая»: актриса Денисова заявила, что образ «пышечки» остался в прошлом

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 1 994 0

Несмотря на то, что многие поклонники критикуют ее из-за похудения, по их словам, она лишилась своей фактурности.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Instagram*/anastasiyadenisovafilm; 5-tv.ru

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Актриса Денисова заявила, что не собирается возвращаться к образу пышечки

Актриса Анастасия Денисова решила отказаться от привычного образа «пышечки» и продолжает показывать результаты своего похудения. Об этом она заявила в видеоролике, который опубликовала на своей странице в социальных сетях.

«Пока мне хотелось быть толстой, я была толстой. Я была счастлива. На самом деле, меня все устраивало. Просто этот период закончился. Все! Я другая», — сказала актриса.

После успеха сериала «Деффчонки» за Денисовой закрепился образ милой пышной девушки, поэтому изменения во внешности актрисы многие поклонники восприняли критично. Подписчики регулярно пишут Анастасии, что после похудения она потеряла свою фактуру, которая так цепляла зрителя.

«Ну такая фактура, такая фактура! А где? А где мои главные роли? Где это в той самой фактуре, которая вам всем так нравится?» — возмутилась актриса на критику поклонников.

Денисова подчеркнула, что изменить сложившееся представление о ней было непросто. Однако сейчас она не собирается возвращаться к прежнему образу и хочет продолжать жить так, как ей комфортно.

«Я просто живу свою лучшую жизнь», — заявила артистка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что народная артистка России Мария Аронова похудела на 29 килограммов. Актриса отказалась от мучного, колбасы и жареной картошки, а также перестала есть после шести вечера.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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