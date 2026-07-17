В Подмосковье сосед избил инвалида без рук и его жену

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 44 0

Пострадавшие написали заявление в полицию, ведь это уже не первый случай агрессивного поведения мужчины.

Инвалид и его жена стали жертвами нападения в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Спортсмен-инвалид без рук Павел и его жена Анжела стали жертвами нападения в подмосковной деревне Мотяково. Об этом сообщает Telegram-канал MSK1.RU.

Подозреваемый в нападении их сосед по имени Станислав свою вину полностью отрицает, уверяя, что ссадины на лице Павла — лишь результат его неудачного падения.

«Он там наговорил такого, что как будто я его избивал. Что кто-то держал, а я избивал. На самом деле он упал об асфальт. На фотографиях видно, что у него лицо все поцарапано», — утверждает мужчина.

Версия пострадавших звучит иначе. По словам Павла, агрессивный сосед начал оскорблять его жену, а затем переключился на ее брата, участника СВО. Когда спортсмен попытался заступиться за супругу, Станислав набросился на него с кулаками.

Даже на следующий день, когда пара возвращалась домой из больницы, обидчик и его друзья продолжали провоцировать их прямо у подъезда.

Местные жители жалуются, что Станислав давно держит всю деревню в страхе, чувствуя себя абсолютно безнаказанным. Павел уже написал заявление в полицию. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Люблино задержали мужчину, подозреваемого в нападении на прохожего с удочкой. По данным полиции, злоумышленник ударил 37-летнего мужчину по голове, после чего забрал его телефон и деньги.

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