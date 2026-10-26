Удалили зуб? Одна привычка может превратить заживление в мучение

Стоматолог Аль-Абед не рекомендовала активное полоскание после удаления зубазуба

Интенсивное полоскание не поможет заживить ранку после удаления зуба, а напротив, усложнит процесс. Об этом изданию Газета.ру рассказала стоматолог, хирург, пародонтолог Динара Аль-Абед.

Одна из задач пациента после удаления зуба — не повредить кровяной сгусток, который образуется в лунке, уточнила медик. Он защищает рану и способствует заживлению. Поэтому в первую очередь не стоит слишком активно полоскать рот: интенсивные движения могут повредить или удалить сгусток и повысить риск альвеолита, или так называемой сухой лунки. Если в назначении врача есть антисептический раствор, то во рту нужно делать с ним ванночку, избегая активных движений. После этого выплюнуть раствор.

Холодный компресс в день удаления поможет уменьшить отек. Его прикладывают к щеке снаружи, обязательно через ткань и с перерывами. А вот греть область удаления, специалист, наоборот, не рекомендовала. Также она не советовала заниматься спортом, принимать очень горячую ванну или душ, не ходить в сауны или бани. И физическая нагрузка, и перегрев усиливают кровообращение и могут спровоцировать повторное кровотечение из лунки.

Также после подобной процедуры необходимо отказаться от курения. Эта пагубная привычка ухудшает заживление тканей и повышает риск послеоперационных осложнений.

«Небольшой дискомфорт и умеренный отек в первые дни после удаления зуба — нормальная реакция организма. Со временем они должны уменьшаться. Если боль, наоборот, усиливается, нарастает отек, повышается температура, появляется неприятный запах или привкус во рту, необходимо обратиться к стоматологу. Такие симптомы могут указывать на развитие осложнений», — предупредила стоматолог.

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