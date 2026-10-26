Не лучшая идея: почему не стоит добавлять мед в горячий чай

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 38 0

Гастроэнтеролог развенчал один из самых популярных мифов.

Почему говорят что не стоит добавлять мед в горячий чай

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Гастроэнтеролог Белоусов: добавлять мед в горячий чай — не лучшая идея

Добавлять мед в горячий чай — не лучшая идея. Об этом Газета.ру рассказал гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

По словам доктора, в этом случае не только происходит изменение вкуса, но и разрушается часть полезных веществ. Поэтому лучше всего остудить чай, а уже потом добавлять мед.

«Чай с медом часто воспринимается как лечебный напиток, но нельзя забывать, что мед не является лекарством», — сказал Евгений Белоусов.

Гастроэнтеролог отметил, что не нужно рассчитывать на то, что пара ложек меда в чае поможет предотвратить простуду. Рацион человека должен быть сбалансирован. Если употребить значительное количество меда за короткий промежуток времени, то могут появиться неприятные симптомы. Среди них — раздражение кишечника. Также не стоит забывать, что у чувствительных людей мед способен вызвать аллергию.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как заваривать чай для ясности ума после 40 лет. В напиток рекомендуется добавлять имбирь. Из него делают варенье, цукаты и не только. Имбирь оказывает ряд положительных эффектов на здоровье.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.54
-0.59 90.24
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:40
У десятилетней девочки обнаружили шестимесячную беременность: задержан отчим
10:30
Почему Меган Маркл запрещала отцу видеть внуков: вскрылась семейная тайна
10:20
Удалили зуб? Одна привычка может превратить заживление в мучение
10:10
Рассадник бактерий: можно ли заразиться туберкулезом в автобусе
10:00
Не мешайте ребенку скучать: какую ошибку родители совершают на каникулах
9:57
Вредит здоровью и кошельку: сколько можно стрясти с курящего соседа

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Макрон взялся за замену российского СПГ
Работающим матерям ограничили срок больничных
«Я не хочу умирать»: Лерчек сообщила о новых метастазах и попросила помощи
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео