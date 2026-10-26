Не лучшая идея: почему не стоит добавлять мед в горячий чай

Гастроэнтеролог Белоусов: добавлять мед в горячий чай — не лучшая идея

Добавлять мед в горячий чай — не лучшая идея. Об этом Газета.ру рассказал гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

По словам доктора, в этом случае не только происходит изменение вкуса, но и разрушается часть полезных веществ. Поэтому лучше всего остудить чай, а уже потом добавлять мед.

«Чай с медом часто воспринимается как лечебный напиток, но нельзя забывать, что мед не является лекарством», — сказал Евгений Белоусов.

Гастроэнтеролог отметил, что не нужно рассчитывать на то, что пара ложек меда в чае поможет предотвратить простуду. Рацион человека должен быть сбалансирован. Если употребить значительное количество меда за короткий промежуток времени, то могут появиться неприятные симптомы. Среди них — раздражение кишечника. Также не стоит забывать, что у чувствительных людей мед способен вызвать аллергию.

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