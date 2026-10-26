Не мешайте ребенку скучать: какую ошибку родители совершают на каникулах

Психолог Дугенцова посоветовала на каникулах дать ребенку время поскучать

Не нужно постоянно чем-то занимать ребенка на каникулах, напротив, необходимо дать ему немного свободы. Об этом изданию Life.ru рассказала детский психолог Дарья Дугенцова.

Она отметила, что во время осенних каникул, которые в России начинаются с 26 октября, не нужно отправлять детей в лагерь или постоянно придумывать им какую-то деятельность. Специалист посоветовала оставить лишь спорт, если ребенок посещает соответствующую секцию, или творческие кружки.

«Остальное время желательно не занимать ребенка целыми днями, потому что важно не забывать давать ему скучать. Это тот формат времяпрепровождения, когда ребенок может научиться чему-то новому и самостоятельно себя занимать», — пояснила психолог.

Но важно, чтобы ребенок мог самостоятельно добраться до игрушек или вещей, предназначенных для творчества.

Кроме того, совместное времяпрепровождение с родителями также положительно скажется на ребенке. Можно вместе что-то приготовить или поиграть в настольные игры. Одним из вариантов может быть прогулка. Также эксперт порекомендовала посетить экскурсию или пройти квест.

Заниматься стоит тем, что нравится и ребенку, и взрослому одновременно. Если удовольствие получает только кто-то один, времяпрепровождение будет сомнительным, и детско-родительские отношения не сложатся гармонично. А если совместное занятие выбрано по душе обоим, это благоприятно скажется на атмосфере в семье, подчеркнула Дугенцова.

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