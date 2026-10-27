Президент Финляндии и премьер Норвегии провели телефонный разговор с Путиным

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила канцелярия президента Финляндии.

Стороны обсудили дипломатические усилия, направленные на прекращение конфликта на Украине и обеспечение стабильности в Европе. Инициаторами разговора выступили Стубб и Стере. Контакт состоялся в связи с предстоящими встречами, которые должны были пройти в Абу-Даби.

«Норвегия и Финляндия всегда способствовали миру и безопасности в нашем регионе. Обе страны имеют общий интерес в стабильности и предсказуемости в регионе Балтийского моря и на севере. Это было подчеркнуто в звонке», — говорится в публикации канцелярии.

Стубб назвал разговор с российским президентом откровенным и содержательным. По его словам, поскольку Финляндия и Норвегия граничат с Россией, исход конфликта напрямую отразится на их безопасности и на безопасности Европы в целом.

Стере, в свою очередь, обратил внимание на человеческие и материальные последствия конфликта. По его словам, страдания и разрушения могут повлиять на будущие поколения, поэтому во время разговора стороны подчеркнули важность деэскалации.

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