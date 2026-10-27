Хакеры атаковали парламент Италии: взломана почта премьера Мелони

Хакеры атаковали парламент Италии и взломали

Злоумышленники взломали информационную инфраструктуру палаты депутатов парламента Италии и добрались до почтового ящика премьер-министра Джорджи Мелони. Об этом написала местная газета Il Foglio.

Согласно информации Il Foglio, им удалось получить доступ к внутренней сети нижней палаты парламента. В результате атаки был скомпрометирован почтовый адрес Мелони, закрепленный за ней как за депутатом. Однако, как уточняется предварительно, для переписки премьер-министр этот ящик не использовала.

Издание Giornale добавляет, что нападение хакеров затронуло три электронных ящика. Кроме адреса Мелони, взлому подверглись аккаунты депутата от «Братьев Италии» Андреа Дельмастро и представителя «Лиги» Паоло Форментини. При этом рабочий адрес, который Мелони применяет как глава правительства, оснащен более надежными системами защиты и не пострадал.

В палате депутатов сообщили, что ситуация — не чрезвычайная. Они также отметили, что были задействованы все меры защиты, включая взаимодействие с Национальным агентством по кибербезопасности (ACN) в рамках специального протокола.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что более трех миллионов действующих и бывших сотрудников Пентагона стали фигурантами утечки: их конфиденциальные данные похитили хакеры. В данный момент в Пентагоне числятся личные дела свыше 60 миллионов человек.

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