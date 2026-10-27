Мог износиловать: внучка экс-мера Самары об убийце деда

|
Василиса Власова
Василиса Власова 50 0

По словам Бельской, в тот период она не ела, не спала, и употребляла некие капсулы.

Внучку убитого экс-мера Самары мог износиловать убийца деда

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Убийца экс-мера Самары мог износиловать его внучку

На допросе в суде Екатерина Бельская, внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова, заявила, что Дмитрий Метревели — убийца ее деда и бабушки, Виктора и Натальи Траховых — мог изнасиловать ее в квартире, которая принадлежала убитым. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Из квартиры Тарховых был изъят халат, на котором обнаружили семенную жидкость, принадлежащую Дмитрию. Как утверждает Бельская, тетя подозреваемого Светлана (Нателла) Метревели принуждала ее принимать некие препараты, а сам Дмитрий также был под воздействием неизвестных веществ.

«Может быть, были насильственные действия на мне. Я не помню, что со мной было, я не ела, не спала и пила капсулы, ничего не осознавала», — рассказала она.

Ранее мать Бельской, Людмила Тархова, восстановила картину убийства со слов дочери. По ее версии, девушка долго травила Тарховых жидкостью, которую из Грузии привозила Татьяна Киселева — мать Нателлы. Затем использовались капсулы с наркотиком, которые доставал Дмитрий.

В жилье Тарховых Дмитрия впустила девушка впустила самостоятельно. Бельская также утверждает, что не участвовала в надругательстве над телами, но признавалась матери, что снимала для Метревели видео с предсмертными мучениями родственников.

Напомним, что информация о гибели бывшего мэра Саратова и его жены обнародована 5 февраля 2025 года, при том что скончались они приблизительно за месяц до этого. В двойном убийстве подозревают внучку экс-мэра. Ранее Екатерина Бельская созналась в преступлении: по ее словам, она отравила родственников ради имущества

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Екатерина Бельская отдала 50 миллионов рублей семье Светланы (Нателлы) Метревели, которая также проходит по громкому делу об убийстве.  По словам внучки экс-мера Самары, женщина практически была для нее матерью. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

 

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.49
-0.05 90.09
-0.15
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027...

Последние новости

19:24
Шансы невелики: эксперт констатировал исчезновение людей из-за ИИ к 2016 году
19:02
Лантратова сообщила о полном соблюдении режима тишины в Алешках до 1 ноября
18:58
Стубб рассказал, кто учувствовал в подготовке телефонного разговора с Путиным
18:56
Путин подтвердил Стуббу: Зеленский может приехать в Москву
18:52
Мог износиловать: внучка экс-мера Самары об убийце деда
18:49
Оправданий диверсии нет: сорвать процесс по подрыву «Северных потоков» не удалось

Сейчас читают

«Я не хотела»: внучка Тархова отдала 50 миллионов рублей пособникам в убийстве
При таком-то статусе! Почему Киркорову не удалось накопить большое состояние
Зарабатывает и сразу спускает? Киркоров раскрыл судьбу своих миллионов
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео