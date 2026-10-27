Мог износиловать: внучка экс-мера Самары об убийце деда

Убийца экс-мера Самары мог износиловать его внучку

На допросе в суде Екатерина Бельская, внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова, заявила, что Дмитрий Метревели — убийца ее деда и бабушки, Виктора и Натальи Траховых — мог изнасиловать ее в квартире, которая принадлежала убитым. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Из квартиры Тарховых был изъят халат, на котором обнаружили семенную жидкость, принадлежащую Дмитрию. Как утверждает Бельская, тетя подозреваемого Светлана (Нателла) Метревели принуждала ее принимать некие препараты, а сам Дмитрий также был под воздействием неизвестных веществ.

«Может быть, были насильственные действия на мне. Я не помню, что со мной было, я не ела, не спала и пила капсулы, ничего не осознавала», — рассказала она.

Ранее мать Бельской, Людмила Тархова, восстановила картину убийства со слов дочери. По ее версии, девушка долго травила Тарховых жидкостью, которую из Грузии привозила Татьяна Киселева — мать Нателлы. Затем использовались капсулы с наркотиком, которые доставал Дмитрий.

В жилье Тарховых Дмитрия впустила девушка впустила самостоятельно. Бельская также утверждает, что не участвовала в надругательстве над телами, но признавалась матери, что снимала для Метревели видео с предсмертными мучениями родственников.

Напомним, что информация о гибели бывшего мэра Саратова и его жены обнародована 5 февраля 2025 года, при том что скончались они приблизительно за месяц до этого. В двойном убийстве подозревают внучку экс-мэра. Ранее Екатерина Бельская созналась в преступлении: по ее словам, она отравила родственников ради имущества

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Екатерина Бельская отдала 50 миллионов рублей семье Светланы (Нателлы) Метревели, которая также проходит по громкому делу об убийстве. По словам внучки экс-мера Самары, женщина практически была для нее матерью.

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