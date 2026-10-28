Директора Линды оставили под домашним арестом по делу о правах на песни

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 26 0

Свою вину Михаил Кувшинов не признает.

Мосгорсуд не отменил домашний арест директору Линды

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Московский городской суд отказался смягчать меру пресечения директору певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман. — Прим.ред.) Михаилу Кувшинову. Жалобу его адвоката на продление домашнего ареста отклонили. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Защита просила пересмотреть решение, заявляя, что следствие не представило достаточных оснований полагать, что Кувшинов может скрыться. Адвокат также ссылался на состояние здоровья фигуранта и утверждал, что срок давности по уголовному делу истек еще в 2019 году.

Кувшинова отправили под домашний арест 14 мая. Свою вину он не признает. Позднее его дело объединили с уголовным производством в отношении генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова, который находится в СИЗО.

Обыски в офисе принадлежащей Черкасову компании ООО «Профит» прошли 12 мая. Следственные действия были связаны с задержанием Линды, которая проходит по делу в качестве свидетеля.

Позднее певицу допросили по делу Черкасова. На допросе также присутствовали Кувшинов и директор компании Дарья Шамова.

Отдельно ситуацию комментировал продюсер Максим Фадеев. В своем блоге он заявил, что права на созданные им музыку и фонограммы были мошенническим образом переписаны на Линду. По словам Фадеева, Кувшинов якобы подделывал его подпись и выдавал ее за настоящую.

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