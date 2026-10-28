Вместо танков — фейки: министр ЦАР раскрыл главную угрозу для государств

|
Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 40 0

Какую роль в противодействии медиаманипуляции способно сыграть международное сотрудничество?

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Министр коммуникаций и СМИ ЦАР Нгамана: СМИ могут дестабилизировать государства

Распространение ложной информации способно влиять на настроения граждан и подталкивать их к действиям против властей и государственных институтов. Об этом заявил министр коммуникаций и СМИ ЦАР, официальный представитель правительства Эварист Нгамана на сессии «Меняя ракурс: как СМИ стран глобального большинства влияют на мир» Медиафорума «Россия — Африка».

По его словам, при попытках дестабилизировать государство могут использоваться медиа и дезинформация. Нгамана подчеркнул, что речь идет не об отдельных случаях, а об общем направлении информационного воздействия.

«Когда хотят дестабилизировать какую-то страну, используют медиа, используют ложную информацию и закладывают в головы наших сограждан, в умы наших сограждан ложную информацию, которая будет подталкивать их к действиям против власти, против институтов», — сказал министр.

Он отметил, что подобная дезинформация, по его мнению, способна подрывать основы государства. В связи с этим Нгамана назвал СМИ одним из средств защиты суверенитета.

Министр также выступил за развитие сильного медиапространства в России и африканских странах. По его словам, Москва и государства Африки должны искать возможности для совместной работы и обмена опытом, чтобы противостоять информационным потокам, которые, как считает Нгамана, могут ослаблять государства.

Отдельно он отметил скорость распространения информации в цифровой среде. В связи с этим необходимо уделять внимание подготовке специалистов и способности СМИ быстро адаптироваться к изменениям в медиасфере.

Нгамана подчеркнул важность сотрудничества России и африканских стран в этой области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.53
0.04 90.10
0.01
Зимняя подготовка волос: лунный гороскоп стрижек на ноябрь 2026 для знако...

Последние новости

14:11
«Мне туда нельзя»: Константин Цзю объяснил, почему не ездит на метро
14:06
«Кольцо есть»: Илья Мительман сделал предложение мисс БРИКС Алексеевой
14:00
Собянин поручил продолжить развитие программы комплексной диагностики здоровья
13:51
Россия близка к соглашениям о свободной торговле со странами Африки
13:49
На западе Москвы благоустроили парк и дворы в нескольких районах
13:40
«Фото на дверной глазок»: Слуцкого и Аршавина высмеяли за снимки на «Золотом мяче»

Сейчас читают

Штрафы за одно нарушение для автомобилистов хотят увеличить в шесть раз
Египет увел у Европы весь газ, которого не хватило ЕС для восстановления запасов
Долина устала терпеть насмешки: певица намерена судиться из-за мемов
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео