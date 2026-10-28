Цивилев: Принцип энергетической справедливости особенно актуален для Африки

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев рассказал об отношении стран Африки к энергетической несправедливости. Информацией он поделился с корреспондентом «Известий» Николаем Ивановым на полях третьего саммита «Россия — Африка».

«Нас всю жизнь давили, нас всю жизнь эксплуатировали, мы не хотим больше, мы хотим жить по справедливости», — процитировал Цивилев представителя африканской страны.

Министр также отметил, что раньше Запад в основном выкачивал энергетические ресурсы, а сейчас Россия предложила принцип «энергетической справедливости», который приняли во всем мире. Особенно сильно он работает в Африке.

«Мы приходим туда с принципом взаимного уважения, с принципом взаимной выгодности, мы создаем у них технологический суверенитет, готовим их кадры, чтобы они потом могли самостоятельно управлять своей экономикой», — пояснил министр принцип работы «энергетической справедливости».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин выступил в роли экскурсовода для лидеров стран Африки. По словам Дмитрия Пескова, он впервые наблюдал Путина в таком амплуа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.