Путин призвал страны Африки активнее развивать связи с ЕАЭС и СНГ
Москва рассчитывает расширить экономическое и политическое взаимодействие с африканскими государствами.
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
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Москва рассчитывает на расширение экономического и политического взаимодействия африканских государств с интеграционными объединениями на постсоветском пространстве.
Россия выступает за то, чтобы страны Африки активнее выстраивали отношения с Евразийским экономическим союзом и Содружеством Независимых Государств. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
По словам российского лидера, Москва заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества африканских государств с ЕАЭС и СНГ.
Путин подчеркнул, что такие связи могут стать еще одним направлением для расширения взаимодействия России и стран Африки.
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