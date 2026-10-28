«Кража выборов»: партия Нетаньяху обвинила арабские партии в фальсификациях

Партия Нетаньяху потребовала расследовать предполагаемые нарушения на выборах

Политическая партия «Ликуда» передает полиции, службе внутренней безопасности «Шин-Бет» и Центральной избирательной комиссии сотни свидетельств и доказательств предполагаемой фальсификации выборов на многочисленных участках в арабских населенных пунктах. Об этом сообщает израильское издание The Jerusalem Post.

«Мы требуем от полиции и „Шин-Бет“ тщательного расследования кражи выборов арабскими партиями и привлечения виновных к ответственности», — цитирует слова партии «Ликуд» издание.

По утверждению партии, среди выявленных нарушений — тысячи конвертов с наличными деньгами и бюллетенями партии РААМ, угрозы и насилие в отношении членов избирательных комиссий, одновременное присутствие нескольких избирателей в кабинках для голосования, использование чужих данных, а также расхождения между количеством конвертов и числом проголосовавших. Кроме того, «Ликуд» заявил о применении запрещенных программ для стимулирования избирателей.

Партия потребовала от полиции и «Шин-Бет» провести тщательное расследование предполагаемых нарушений и привлечь виновных к ответственности. От Центральной избирательной комиссии «Ликуд» также потребовал незамедлительно отреагировать на обвинения.

«Это серьезный удар по израильской демократии и избирательным правам израильских граждан. Правоохранительные органы должны действовать решительно и немедленно», — говорится в заявлении партии.

Парламентские выборы в Израиле стартовали 27 октября, спустя неделю после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года и разразившейся войны в Газе. Премьер-министр Нетаньяху и его партия «Ликуд» стремились удержать власть, объединившись с союзниками по коалиции. В ходе выборов партия Нетаньяху временно вышла в лидеры по числу голосов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на выборах в парламент Израиля после обработки почти половины голосов лидирует партия Биньямина Нетаньяху и его коалиция. В этих выборах приняли участие 77,7% избирателей, что является самым высоким показателем с 1999 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС