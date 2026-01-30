Послания из камеры смертников: кузина Теда Банди раскрыла содержание его писем

People: кузина Теда Банди раскрыла содержание его писем

Знаменитый серийный убийца Тед Банди, приговоренный к смертной казни, на протяжении нескольких лет вел переписку со своей двоюродной сестрой Эдной Мартин. Об этом сообщает издание People.

Родственница преступника, убившего более 30 девушек в 1970-х годах, решила раскрыть содержание этих писем в рамках нового документального проекта «С любовью, Тед Банди».

«Я все еще чувствовала, что могу как-то повлиять на него из-за наших близких отношений. Мы были действительно хорошими друзьями и много времени проводили вместе», — рассказала женщина.

Эдна Мартин, которой сейчас 74 года, начала писать брату в сентябре 1980 года. Первым делом она поинтересовалась его мнением о книге Энн Раул «Незнакомец рядом со мной», описывающей их дружбу.

«Он ответил, что книга полна лжи», — поделилась воспоминаниями женщина.

Кузина надеялась, что их близкие отношения помогут Банди раскаяться в содеянном. Однако маньяк оставался непоколебим.

«У меня нет ни чувства вины, ни раскаяния, ни сожалений по поводу чего-либо, что я сделал», — писал он.

По словам Эдны, Банди называл период после ареста временем «проклятия». При этом, преступник размышлял о морали и даже цитировал Библию.

Мартин подчеркнула, что ее брат всегда подписывал свои послания фразой «С любовью, Тед». Так он сохранял обманчивый образ заботливого родственника до самого конца.

До разоблачения маньяка считали успешным и обаятельным человеком. Он работал в предвыборном штабе губернатора и часто навещал кузину в Университете Вашингтона, принося еду голодным студентам.

Мартин призналась, что была разбита. Ведь человек, которому она полностью доверяла, оказался зверем.

Банди был казнен на электрическом стуле 24 января 1989 года.

