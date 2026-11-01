«Мы храм, а не музей»: «Ленинка» ответила на критику техно-рейва в читальных залах

«Ленинка» ответила на критику техно-рейва в читальных залах

Российская государственная библиотека (РГБ) отреагировала на волну обсуждений, поднявшуюся в сети после ночного техно-рейва в читальных залах. Об этом сообщили представители «Ленинки» в ответ на запрос 5-tv.ru.

В ночное время в соцсетях стали распространяться кадры техно-тусовки в стенах РГБ, в том числе в легендарном читальном зале номер 3, где снимали сцену культового фильма «Москва слезам не верит».

Часть пользователей возмутилась роликами, на которых статуя Ленина освещена мигающим светом стробоскопов, а читальные залы заполнены толпами молодых людей, перед которыми выступают диджеи. Другие, напротив, одобрили подход «Ленинки» к проведению необычных мероприятий.

«Вижу тревогу в глазах людей, для которых Библиотека — это тихий храм знаний. Для нас „Ленинка“ — это тоже храм <…>. Но храм, в который не приходят люди, — это музей. А мы не музей. Мы — живая, бьющаяся артерия страны», — ответили представители библиотеки.

Там также заверили, что при подготовке рейва были соблюдены «все правила — от техники безопасности до норм приличия».

«В основе „ЛитРЕЙВа“ находится Книга. В его основе — издатели, которые печатают книгу, и писатели, которые ее создают. И самое важное — Читатели. Молодые читатели», — говорится в сообщении.

В библиотеке подчеркнули, что это не вечеринка в книгохранилище, а стремление разговаривать с новым поколением на его языке, чтобы затем привести его к языку Толстого, Достоевского и Пушкина.

«"ЛитРЕЙВ» провели в основном здании библиотеки, которое не относится к зоне хранения книжных фондов. Эти помещения рассчитаны на массовое пребывание людей и отвечают всем нормам пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объекта», — пояснили в РГБ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что музыкант, диджей и аудиофил Михаил Борзенков связал рост интереса к аудиокассетам с усталостью от цифровых форматов. В интервью он указал, что кассеты переживают второе рождение, причем увлекается ими преимущественно молодежь. По словам Борзенкова, однозначного объяснения этому явлению пока нет. Он напомнил, что около двадцати лет назад в моду вернулся винил; сегодня пластинки вновь стали одним из основных физических носителей музыки, а их продажи достигли уровня конца 1980-х.

Музыкант назвал это парадоксом, поскольку современные технологии обеспечивают значительно более высокое качество звука.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.