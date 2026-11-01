Четыре года насилия: учительница родила ребенка от 13-летнего школьника

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 50 0

История вскрылась благодаря наблюдательности отца мальчика.

Учительница четыре года насиловала школьника

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Учительница родила ребенка от 13-летнего школьника

В США 36-летняя учительница и баскетбольный тренер Лаура Карон призналась в сексуальном насилии над несовершеннолетним учеником. Об этом сообщило издание Metro.

«Женщина начала приставать к мальчику, когда тому было всего 11 лет, и продолжала насилие четыре года. Она забеременела от школьника, когда ему было около 13 лет», — говорится в сообщении.

Родители долгое время не подозревали о происходящем. Учительница часто бывала у них дома и даже оставалась на ночь, однако ее близкое общение с мальчиком не вызвало у семьи подозрений.

Тайная связь раскрылась спустя несколько лет. Отец школьника обратил внимание, что ребенок Карон необычайно похож и на него самого, и на его сына. Мужчина настолько удивился сходству, что опубликовал об этом сообщение в социальных сетях.

Когда история получила огласку, сам подросток выступил в защиту учительницы. Он утверждал, что женщина не принуждала его к интимной связи, не насиловала и не манипулировала им.

Суд учел показания школьника и сократил срок заключения для Карон с десяти до пяти лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Индии арестовали двух мужчин по подозрению в изнасиловании 15-летней школьницы, сбежавшей из дома после ссоры с родителями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
80.56
-0.12 89.66
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:19
Латвия дорвалась до председательства в Совбезе ООН: что задумали в Риге
17:13
Коллекторы названивают с угрозами? Как призвать собирателей долгов к ответу
17:10
Опубликовано видео нападения на инспекторов ДПС в Москве
17:08
ФСБ задержала подростка по наводке США о подготовке теракта в Царицыно
17:07
ФСБ поблагодарила США за данные о возможном теракте в Москве
17:01
«Не покойся с миром»: протестующие сожгли чучело Макрона

Сейчас читают

Почему в одинаковых квартирах соседи платят за отопление по-разному
«Любая девушка поймет»: почему Кузьмина вернулась к натуральному цвету волос
«Как любой мужчина»: Burito раскрыл секрет восстановления сил
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео