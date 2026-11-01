Четыре года насилия: учительница родила ребенка от 13-летнего школьника

Учительница родила ребенка от 13-летнего школьника

В США 36-летняя учительница и баскетбольный тренер Лаура Карон призналась в сексуальном насилии над несовершеннолетним учеником. Об этом сообщило издание Metro.

«Женщина начала приставать к мальчику, когда тому было всего 11 лет, и продолжала насилие четыре года. Она забеременела от школьника, когда ему было около 13 лет», — говорится в сообщении.

Родители долгое время не подозревали о происходящем. Учительница часто бывала у них дома и даже оставалась на ночь, однако ее близкое общение с мальчиком не вызвало у семьи подозрений.

Тайная связь раскрылась спустя несколько лет. Отец школьника обратил внимание, что ребенок Карон необычайно похож и на него самого, и на его сына. Мужчина настолько удивился сходству, что опубликовал об этом сообщение в социальных сетях.

Когда история получила огласку, сам подросток выступил в защиту учительницы. Он утверждал, что женщина не принуждала его к интимной связи, не насиловала и не манипулировала им.

Суд учел показания школьника и сократил срок заключения для Карон с десяти до пяти лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Индии арестовали двух мужчин по подозрению в изнасиловании 15-летней школьницы, сбежавшей из дома после ссоры с родителями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.