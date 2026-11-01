Четыре года насилия: учительница родила ребенка от 13-летнего школьника
История вскрылась благодаря наблюдательности отца мальчика.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Учительница родила ребенка от 13-летнего школьника
В США 36-летняя учительница и баскетбольный тренер Лаура Карон призналась в сексуальном насилии над несовершеннолетним учеником. Об этом сообщило издание Metro.
«Женщина начала приставать к мальчику, когда тому было всего 11 лет, и продолжала насилие четыре года. Она забеременела от школьника, когда ему было около 13 лет», — говорится в сообщении.
Родители долгое время не подозревали о происходящем. Учительница часто бывала у них дома и даже оставалась на ночь, однако ее близкое общение с мальчиком не вызвало у семьи подозрений.
Тайная связь раскрылась спустя несколько лет. Отец школьника обратил внимание, что ребенок Карон необычайно похож и на него самого, и на его сына. Мужчина настолько удивился сходству, что опубликовал об этом сообщение в социальных сетях.
Когда история получила огласку, сам подросток выступил в защиту учительницы. Он утверждал, что женщина не принуждала его к интимной связи, не насиловала и не манипулировала им.
Суд учел показания школьника и сократил срок заключения для Карон с десяти до пяти лет лишения свободы.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Индии арестовали двух мужчин по подозрению в изнасиловании 15-летней школьницы, сбежавшей из дома после ссоры с родителями.
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