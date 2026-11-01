Депутат Шеремет назвал главу киевского режима необразованным человеком.
Фото: www.globallookpress.com/Press Service Of The President O
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Депутат Шеремет высмеял теорию Зеленского о России
По мнению депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета, Владимир Зеленский — необразованный человек, а его версия о том, как появилась Россия, вызывает лишь смех. Слова парламентария передали РИА Новости.
До этого глава киевского режима утверждал, что Украина — единственная наследница Киевской Руси.
«России тогда еще и в помине не было. Она появилась, когда Украина уже существовала. Советский Союз. А что такое Советский Союз? Это прежде всего Украина», — говорил он в интервью британскому подкасту The Diary Of A CEO.
Депутат Госдумы охарактеризовал такие заявления как свидетельство невежества человека, дорвавшегося до власти.
«Его уморительные умозаключения ставят здравомыслящих людей в тупик, вызывая громкий нервический смех. Не удивлюсь, если для него что Киевская Русь, что Хазарский каганат — все едино», — сказал Шеремет.
Как отметил депутат, Зеленскому стоит задуматься над тем, как сохранить современную Украину, которую он сам уничтожил, а не искажать исторические факты.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Зеленский готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Планируется обсудить ряд сложных вопросов, в том числе территориальный.
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