«Пахнет мочой и отчаянием»: Айза разнесла Париж в пух и прах

Блогер Айза-Лилуна Ай заявила, что ненавидит Париж

Блогер Айза-Лилуна Ай, экс-супруга рэпера Гуфа, высказала свое мнение о Париже. Об этом она сообщила в личном Telegram-канале.

По словам блогера, французская столица никогда ей не нравилась, а теперь ей и вовсе непонятно, зачем туристы продолжают выбирать ее для поездок. Айза полагает, что Париж уже давно не соответствует романтическому образу, и в мире хватает других интересных направлений.

«Искренне удивляюсь, что есть на свете люди, которые хотят летать в Париж в 2026 году. Я этот город терпеть не могу даже в лучшие времена, а сейчас так вообще. На планете есть куда интереснее места, чем город, который пахнет мочой и отчаянием», — написала она.

Свое мнение Айза высказала на фоне продолжающихся во Франции массовых беспорядков. В последние недели в Париже идут протесты, которые сопровождаются поджогами, разграблением магазинов и столкновениями демонстрантов с полицией. Все началось с недовольства школьников и студентов условиями образования в стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал о беспорядках в Цюрихе, в которые вылились акции студентов. Участники нанесли ущерб строениям, сожгли мусоровозы и совершили нападение на сотрудников правоохранительных органов. Для разгона собравшихся полиция применила водометы и слезоточивый газ.

Правоохранители рассказали, что участники беспорядков неоднократно атаковали их пиротехникой, бутылками и камнями. В ответ полиция применяла не только водометы и газ, но и резиновые пули. Пожары тушила пожарная служба Цюриха.

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